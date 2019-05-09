النفط يتراجع وسط مخاوف من تعميق الخلاف التجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس، وسط مخاوف من تعميق الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بالرغم من أن الواردات الصينية القياسية والإمدادات العالمية الأكثر صرامة دعمت السوق وخسائر محدودة.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة 20 سنتاً إلى 69.68 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 61.30 دولار للبرميل.

كما تراجعت أسعار النفط هذا الأسبوع؛ بسبب تصريحات من واشنطن بأن الولايات المتحدة ستزيد من الرسوم الجمركية على السلع الصينية يوم الجمعة. جاءت هذه الخطوة بعد أن تراجعت الصين عن مجموعة واسعة من مطالب الولايات المتحدة الأساسية. وكانت بيانات جمركية قد أظهرت أن واردات الصين من النفط سجلت زيادة غير متوقعة في إبريل، لتبلغ مستوى قياسياً رغم تعطل العمل بالمصافي؛ بسبب أعمال صيانة في الوقت الذي جمعت فيه المصافي التابعة للدولة مخزونات من الخام الإيراني؛ تحسباً لإلغاء إعفاءات.

وبلغت الواردات في الشهر الماضي 43.73 مليون طن، ما يوازي 10.64 مليون برميل يومياً حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.

يأتي ذلك مقارنة مع الواردات في مارس/‏آذار التي بلغت 9.26 مليون برميل يومياً كما يمثل ارتفاعاً بنسبة 11% عن مستوى الواردات في إبريل/‏نيسان من العام الماضي وفقاً لحسابات «رويترز».

وأظهرت البيانات أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، اشترت 164.9 مليون طن من الخام في أول أربعة أشهر من العام الحالي، ما يوازي حوالي 10.03 مليون برميل يومياً بزيادة 8.9% على نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت واردات الخام من إيران إلى 24 مليون برميل أي حوالي 800 ألف برميل يومياً وهو الأعلى منذ أغسطس/‏آب مع تعجيل مشترين بوصول شحنات قبل انتهاء إعفاءات من عقوبات أمريكية في أوائل مايو/‏أيار بحسب بيانات رفينيتيف. وأظهرت بيانات الجمارك أن إجمالي واردات الغاز الطبيعي، بلغ 7.65 مليون طن حسب بيانات الجمارك.