«الشارقة للبحوث» يستكشف تحسين التنقل على طريق المطار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تضافر الجهود نحو إيجاد الشراكات العلمية بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مبادرة تحدٍّ بعنوان «كيف يمكننا تحسين تجربة التنقل على طريق مطار الشارقة؟»، لمناقشة واستكشاف أفضل الممارسات والحلول الابتكارية لهذا الطريق، مع هدف نهائي واضح وقابل للتنفيذ، ويمكن اختباره على أرض الواقع، وذلك بالتعاون مع شركة ساب «SAP» المتخصصة في البرمجيات والنظم المعلوماتية العالمية.

وتمثل هذا التحدي بتصميم مجموعة من ورش العمل الابتكارية استمرت على مدار أربعة أسابيع تمحورت أهدافها حول تطوير وإنشاء أدوات ووسائل عمل ابتكارية لمواجهة الصعوبات التي يواجهها شركاء المجتمع من مستخدمي هذا الطريق، بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء، إذ ضمت ورش العمل مجموعة مختارة من أصحاب العلاقة المباشرين من الهيئات والقطاعات المختلفة، وهي: مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، شرطة الشارقة، دائرة التخطيط والمساحة، بلدية الشارقة، اللجنة العليا للتحول الرقمي، والجهات الخاصة والأكاديمية (عدد من طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة).

وعن آلية العمل في هذا التحدي شُكلت أربعة فرق، ويتكون كل فريق من ثلاثة طلاب، 2 أو 3 ممثلين من الهيئات الحكومية، 2 من القطاع الخاص، ومشارك من شركة ساب «SAP». وقد اجتهد كل فريق وعمل على إيجاد الحلول من خلال التعاطف مع شخصية خيالية مبتكرة لتكون نموذجاً لأحد مستخدمي الطريق، إضافة إلى تصميم تطبيقات على الهاتف الذكي، حيث تُدخَل مجموعة من الحلول والخيارات لمستخدمي الطريق لتسهيل عملية وصولهم إلى وجهاتهم. وفريق آخر اجتهد على وضع حلول واقعية من خلال توسيع الطريق بإضافة حارات جديدة من خلال توسيع الاتجاه المزدحم عبر آلات ذكية بنقل حواجز وسط الطريق، إضافة إلى التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعية. وفريق آخر اتجه إلى العمل والبحث الميداني من خلال التواصل المباشر مع مختلف فئات المستخدمين للطريق، وفي مقدمتهم المسافرون عبر مطار الشارقة الدولي. تلت ذلك المرحلة الأخيرة، وهي تجميع كل الحلول والنتائج المقترحة من تلك الدراسات، ليصار إلى صياغة تقرير متكامل ليعرض على الجهات المعنية .وأكد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أهمية هذا المشروع، والنتائج التي يسعى لتحقيقها، من خلال مناقشة أفضل الممارسات لطريق مطار الشارقة الدولي.