الشراء الأجنبي يقتصر على أسهم 6 شركات فقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعمقت الضغوط بالأسهم المحلية، أمس، على وقع مزيد من عمليات التسييل الأجنبية، مع سيولة هزيلة بأقل من 300 مليون درهم، إذا ما تم استثناء سيولة «واحة الزاوية» المدرجة بالسوق الثانية في «أبوظبي».

أغلق مؤشر سوق العاصمة مستقراً عند 5123.94 نقطة، مستفيداً من ارتفاع «أبوظبي الأول» بينما هبط مؤشر سوق دبي 0.48%، بضغط «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني».

وجاء هذه الأداء في ظل عمليات التسييل للأجانب (غير العرب)، بقيمة 25.2 مليون درهم كمحصلة بيع (13.2 مليون درهم في دبي، و12 مليون درهم في أبوظبي).

وأظهر تحليل ال«الخليج» اقتصار المشتريات الأجنبية على أسهم 6 شركات؛ وهي: «شعاع كابيتال»، «أرامكس»، «أبوظبي الإسلامي»، «سوداتل» «دار التكافل» و«المستثمر الوطني».

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 1.13 مليار درهم في أبوظبي، و136.6 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 567 مليون سهم، توزعت بواقع 459.5 مليون سهم في أبوظبي، و107.5 مليون سهم في دبي.

وجرى تداول أسهم 57 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، وجاء ذلك من خلال 3564 صفقة.

ونزل مؤشر سوق دبي بنسبة 0.48% عند مستوى 2712.87 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والسلع والاستثمار والخدمات.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 1.14% بضغط من «إعمار العقارية» بتراجعه 1.49%، و«إعمار مولز» 0.61%، و«الاتحاد العقارية» 1.37%، و«داماك» 2.63%، و«ديار»؛ وذلك مقابل ارتفاع سهمين فقط؛ وهما: «أرابتك» بنسبة 1.02%، و«إعمار للتطوير» 0.85%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.22% مع هبوط سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.42%، فيما استقر «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.4% مع نزول سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 1.49%، و«سوق دبي المالي» 1.33%، و«شعاع كابيتال» 0.8%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.49% مع ارتفاع «أرامكس» 1.74%؛ وذلك في ظل انخفاض «العربية للطيران» 0.96%، و«الخليج للملاحة» 1.16%.

بدوره، استقر مؤشر سوق أبوظبي عند إغلاقه السابق 5123.94 نقطة، مدعوماً بأسهم البنوك بالرغم من تراجع باقي المؤشرات القطاعية باستثناء الخدمات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.36% بعد صعود «أبوظبي الأول» 0.64%؛ وذلك مع استقرار «أبوظبي التجاري».

في المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 2.1% مع انخفاض «الدار» 2.26%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.23%.

ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.98% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة بنسبة 0.52% بتأثير من نزول «دانة غاز» بنسبة 1.33%. وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.77% مع هبوط «إشراق» 3.66% و«الواحة كابيتال» 0.94%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 26 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.18 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 22.13 مليون درهم، ليغلق عند 4.63 درهم، ثم سهم «السلام البحرين»، بسيولة ب22 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.62% إلى 0.8 درهم.

تصدر سهم «واحة الزاوية» لليوم الثالث على التوالي التداولات بقيمة 984.8 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.29% مغلقاً عند 2.35 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 53.36 مليون درهم، ليغلق عند 15.7 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة وصلت إلى 40 مليون درهم، مغلقاً باستقرار عند 9.1 درهم.

وسجل سهم «دبي للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 11.11% وأغلق عند 4 دراهم، وعلى العكس، نزل سهم «دي إكس بي» بنسبة 2.76% إلى 0.211 درهم.

وكان أكبر الرابحين في «أبوظبي»، سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق»، بنسبة ارتفاع 14.71% مغلقاً عند 3.51 درهم، وعلى العكس، جاء التراجع الأكثر من نصيب سهم «أسمنت رأس الخيمة»، ونزل بنسبة 5.68% ليغلق عند 0.63 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 29.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 17.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و11.85 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 29.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 4 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و25.2 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 32.8 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 9.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 32.8 مليون درهم محصلة بيع، في حين اتجهوا نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 9.4 مليون كمحصلة شراء.