ملياران معاشات ضمانية وبدل غلاء لشهر رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما يزيد على ملياري ريال معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر رمضان المبارك في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك أمس أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ 2.028 مليار ريال، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.39 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192 مليون ريال، بينما جرى صرف 101.8 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 339 مليون ريال بدل غلاء معيشة.

وأشار إلى أنه جرى إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.

معاشات ضمانية وبدل غلاء لشهر رمضان

Advertisements

الإجمالي 2.028.604.351 ريالا

تشمل:

معاشات ضمانية 1.395.056.402 ريال

مساعدات نقدية غذاء 192.221.988 ريالا

سداد جزء من فواتير الكهرباء 101.867.461 ريالا

بدل غلاء معيشة 339.468.500 ريال