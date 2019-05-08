اتفاقية لإيصال النطاق العريض لـ 89 ألف منزل في 7 مدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة ضوئيات المتكاملة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء اتفاقية لتوفير خدمات الانترنت عالي السرعة للمنازل في عدد من المدن والأحياء في مختلف مناطق المملكة، عبر الألياف الضوئية.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ضوئيات المتكاملة» الدكتور أحمد سندي أن هذه الاتفاقية ستسهم في تقديم خدمة الانترنت عبر الألياف الضوئية لأكثر من 89 ألف منزل في سبع مدن، هي: الرياض، المدينة المنورة، ينبع، حائل، بريدة، القطيف، الطائف.

وتأتي الاتفاقية جزءا من إسهام شركة «ضوئيات» في تحقيق رؤية المملكة 2030، في كل من برنامج التحول الوطني 2020، ومبادرة نشر النطاق العريض، من خلال المساعدة في نشر خدمات الانترنت عالي السرعة، وتوفير فرص متساوية لمقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، والإسهام في التنافسية بما يضمن انتشار تغطية الألياف الضوئية، وتحسين نوعية وجودة خدمات الانترنت المقدمة عبر تقنية الألياف الضوئية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

يذكر أن شركة ضوئيات المتكاملة قد حصلت على رخصة البيع بالجملة للبنية التحتية لخدمات النطاق العريض من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تخولها تهيئة البنية التحتية، لتمكين شركات الاتصالات الأخرى من إيصال الخدمات للمستفيد النهائي.