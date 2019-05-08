منع دخول السيراميك بدون علامة الجودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يوم 13 سبتمبر المقبل موعدا لمنع دخول منتجات السيراميك غير الحاملة لعلامة الجودة السعودية إلى الأسواق المحلية.

وأكدت هيئة المواصفات في بيان أمس بدء إلزام منتجات السيراميك، بما في ذلك البورسلان، بالحصول على علامة الجودة السعودية من 14 محرم 1441 (13 سبتمبر 2019).

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وقالت «سيجري منع دخول منتجات السيراميك من المنافذ السعودية أو بيعها بالأسواق بعد هذا التاريخ ما لم تكن حاصلة على العلامة».

ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنعي هذه المنتجات للحصول على علامة الجودة السعودية، من خلال التقدم عن طريق النظام الالكتروني لمنح الشهادات بالهيئة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة في وقت سابق على رفع مستوى إجراء تقويم المطابقة على منتجات السيراميك إلى المستوى الخامس (Type 5) المتمثل بالإلزام بعلامة الجودة، وفق التفاصيل التي أعلن عنها باللائحة الفنية لمواد البناء رقم (م. إ-161-17-07-03).

وأكدت هذه الخطوة حرص الهيئة والجهات الرقابية ذات العلاقة على الارتقاء بجودة السلع والمنتجات المعروضة بالسوق السعودي وتعزيز صحة وسلامة المستهلك، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت المستوفية لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستعمال العلامة على منتجاتها.