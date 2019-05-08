جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وجهت وزارة الصناعة والتجارة اليوم بإغلاق 10 مخابز بأمانة العاصمة ضمن الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك. وأكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني خلال نزول ميداني أن التوجيهات شملت إغلاق مخابز بمديريات الثورة والوحدة والصافية والسبعين لمخالفتها أوزان الرغيف المحددة بـ60 جرام للقرص المسعر بـ20 ريال. Advertisements وحذرت الفرق الميدانية بقيت المخابز من إجراءات صارمة منها الإغلاق المباشر في حال ضبط أي مخبز متلاعب بالأوزان خاصة وسبق إعطاء العديد منها فرصة ثانية من بدء انطلاق الحملة منتصف شعبان الماضي. وشمل النزول الميداني بمشاركة وكيل الوزارة ومعه وكيل أمانة العاصمة علي شريم ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني بقالات ومولات ومراكز بيع لحوم وبيض في المديريات الأربع. وحررت الفرق الميدانية محاضر ضبط لمخالفات منها: عدم إشهار, والتلاعب بالأسعار والبيع بدون فواتير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 10 مخابز في أمانة العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.