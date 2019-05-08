شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-5-2019، وجاءت أبرزها تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 18.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.067 مليار جنيه.





إيقاف تداول 66 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 66 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى رمكو لإنشاء القرى السياحية، القاهرة للدواجن، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للمحاصيل الزراعية، التوفيق للتأجير التمويلى، دايس للملابس الجاهزة، العامة لمنتجات الخزف والصينى، مصر للألومنيوم، آسيك للتعدين-اسكوم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المجموعة المصرية العقارية، التعمير والاستشارات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

كما تم إيقاف؛ القاهرة للزيوت والصابون، الحديد والصلب المصرية، جى بى أوتو، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العامة لصناعة الورق-راكتا، جنوب الوادى للأسمنت، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

وتم أيضاً إيقاف؛ المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، مصر للأسمنت-قنا، العربية للخزف - سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، حديد عز، المتحدة للإسكان والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الملتقى العربى للاستثمارات، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القلعة للاستشارات المالية، أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، اوراسكوم للاستثمار القابضة، الكابلات الكهربائية المصرية، المهندس للتأمين، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، الألومنيوم العربية، شركة النصر للأعمال المدنية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية لحليج الأقطان، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العبور للاستثمار العقارى، العربية للمحابس، العربية للأسمنت، مجموعة عامر القابضة.

البورصة تخسر 18.1 مليار جنيه تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 18.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.067 مليار جنيه. البورصة تخسر 18.1 مليار جنيه تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 18.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.067 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 125.2 مليون ورقة مالية بقيمة 584.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.8 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.69%، والعرب على 7.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.51%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 110 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية، والأجنبية للشراء بقيمة 516 ألف جنيه، مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، 111.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 14026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 17163 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 619 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1575 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 8 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 136 شركات، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

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سى اى كابيتالأعلنت شركة سى آى كابيتال، عن شراء شركة Norges Bank عدد 4.78 مليون سهم بالشركة بسعر 9 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 43 مليون جنيه، ليرفع حصته فى الشركة من 4.32% إلى 5.20%. سى اى كابيتالأعلنت شركة سى آى كابيتال، عن شراء شركة Norges Bank عدد 4.78 مليون سهم بالشركة بسعر 9 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 43 مليون جنيه، ليرفع حصته فى الشركة من 4.32% إلى 5.20%.

وبحسب بيان شركة سى آى كابيتال للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، فأنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وبالعودة للموقع الرسمى لشركة Norges Bank، فأنها المسئولة عن ن إدارة احتياطيات النقد الأجنبى فى النرويج وإدارة صندوق المعاشات الحكومية العالمى (GPFG)، والذى يعد أكبر صندوق سيادى فى العالم، وبلغ إجمالى قيمة أصول صندوق التقاعد النرويجى الذى تأسس عام 1990، وفق أرقام فبراير الماضى، نحو 1.074 تريليون دولار، وهو الصندوق السيادى الوحيد الذى تتجاوز أصوله تريليون دولار.

وكانت شركة كومباس للاستثمار المباشر، قد أعلنت منذ أيام عن استكمال بيع النسبة المتبقية من أسهمها بشركة سى آى كابيتال القابضة.

وفى سياق متصل باعت شركة Schroders PLC عدد 2.253 مليون سهم من أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بسعر 11.66 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 26.2 مليون جنيه، وبذلك تصل نسبة الشركة بعد الصفقة إلى 4.978% من أسهم الشركة.





غرامات البورصةغرمت لجنة القيد بالبورصة المصرية، 4 شركات مبلغ 40 ألف جنيه خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتوزعت الغرامات بين 5 آلاف جنيه لكلا من الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للأسمنت لمخالفة الأولى أحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومخالفة الثانية المادة (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (44) من الإجراءات التنفيذية.

وغرمت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مبلغ 10 آلاف جنيه لمخالفة الشركة لاحكام المادة (34) من قواعد القيد والمادة (51) من الإجراءات التنفيذية، و20 ألف جنيه لشركة جلاكسو سميثكلاين لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادة (46) من قواعد القيد.

وفى سياق متصل قررت لجنة القيد مخاطبة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، بضرورة موافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، كذلك قررت التنبيه على الشركة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد أقصى 3 أشهر من الجمعية العامة من تاريخ نهاية السنة المالية طبقا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلاً لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالى وفقاً للعقد المبرم.

ومخاطبة شركة أوراسكوم كونستراكشون بمراعاة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مستقبلاً، وشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بالالتزام بأحكام المادة (52 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (53) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع منح الشركة 15 يوم للالتزام .