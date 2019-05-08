شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر النفط يختبر المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط لاختبار مقاومة القناة الهابطة، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر ليحمي سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 60.86 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 57.33، في حين يمثل الثبات دون 62.60 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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