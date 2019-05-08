شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر الذهب يهاجم الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات سعر الذهب هبوطاً بشكل ملحوظ بعد اختبار خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، ليبدأ السعر الضغط على مستوى الدعم الأول 1282.00 ويتحرك دونه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الهابط وكسر 1275.30 سيوقف السيناريو الإيجابي المتوقع على المدى اللحظي ويدفع السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، بينما يحتاج السعر لاختراق 1292.00 لتأكيد استئناف الميل الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 1302.60.

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