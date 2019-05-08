بوينج ينزلق انخفاضاً – تحليل – 08-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليكسر مستوى الدعم 362.00 ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 362.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 337.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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