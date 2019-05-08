شكرا لقرائتكم خبر عن اي تي آند تي يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ويأتي هذا الانخفاض في ظل تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 31.25 ، ليستهدف مستوى الدعم 29.74 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد