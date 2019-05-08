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شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون ينخفض وسط الضغوط الإيجابية – تحليل – 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، يأتي انخفاضه في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 1844.45 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2040.35 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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