شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 41.63 ، ليستهدف مستوى الدعم 39.35 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط