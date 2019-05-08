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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته دون مستوى 0.7044، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 0.6905 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7044 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6950 والمقاومة 0.7044
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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