شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالضغط على مستوى 69.62، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 71.50، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد ليصل إلى 65.92.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 71.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط