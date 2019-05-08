شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً جديداً لمقاومة القناة الهابطة ويعود للانخفاض الآن، ليقترب من الدعم المحوري 60.86، بانتظار تأكيد كسر هذا المستوى لتعزيز التوقعات بامتداد الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 57.33، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون مستوى 62.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط