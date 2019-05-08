الان تتابع تراجع جديد لبورصة قطر.. و1.6 مليار دولار انخفاضا في القيمة السوقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تراجعت بورصة قطر لليوم الثالث على التوالي، في تعاملات الأربعاء، مدفوعة بنتائج سلبية للشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الجاري، ما أثر على حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 1.25% خلال تعاملات الأربعاء، أو 127.68 نقطة، مسجلا 10.123 ألف نقطة، نزولا من إغلاق أمس الثلاثاء، البالغ إلى 10.251 ألف نقطة، بحسب بيانات البورصة.

وتراجعت 9 مؤشرات من أصل 10 مؤشرات مكونة لبورصة قطر، بصدارة من مؤشر أسهم الصناعة بنسبة 1.63% لتستقر قراءته عند 3131.06 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 1.36%.

وتراجعت القيمة السوقية لبورصة قطر بنسبة 1.02% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، فاقدة نحو 5.8 مليار ريال (1.6 مليار دولار ) مقارنة مع إغلاق تعاملات الثلاثاء، إلى 566.38 مليار ريال قطري (155.68 مليار دولار ).

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ومن إجمالي 45 شركة تم التداول على أسهمها في تعاملات الأربعاء، من أصل 46 شركة مدرجة في البورصة، تراجعت أسهم 37 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 6 شركات، واستقرار سعر السهم لشركتين.

وفي ختام تعاملات الأربعاء، تم تنفيذ 5408 صفقات على أسهم الشركات المدرجة، مقارنة مع قرابة 3430 صفقة في تعاملات أمس الثلاثاء، بحسب بيانات بورصة قطر.

والأسبوع الماضي، أنهت جميع الشركات المدرجة ببورصة قطر، الإفصاح عن نتائجها للربع الأول من 2019، والتي أظهرت تراجعا في إجمالي أرباحها بنسبة فاقت 4%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، بحسب بيانات رسمية.

ويأتي هبوط الأرباح، وسط أزمة حادة تواجهها مختلف القطاعات المؤلفة منها بورصة قطر، نتيجة شح السيولة وضعف السوق وبيئة الأعمال في البلاد، نتيجة المقاطعة العربية للدوحة من 2017.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.