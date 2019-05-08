شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 82 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 16:56

حققت بورصة قطر ارتفاعا في معدلات الاداء خلال تعاملاتها في جلسة اليوم (الأربعاء) مقارنة بالجلسة السابقة، فيما أنهت 82 في المئة من الأسهم القطرية التعاملات على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 37 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات أخرى، واستقرت شركتان، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 566 بليون ريال بخسارة 5.8 مليون ريال نستبها 1.02 في المئة.



Advertisements

أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 48 في المئة الى 231 مليون ريال في مقابل 156 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 39 في المئة الى 8.8 مليون سهم، في مقابل 6.3 مليون، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 58 في المئة الى 5408 صفقات.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على تراجع هو الرابع على التوالي بنسبة 1.25 في المئة ما يعادل 128 نقطة الى 10123 نقطة في مقابل 10251 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 1.71 في المئة.

وخالف قطاع التأمين اتجاه البورصة الهابط بعد ارتفاع مؤشره 0.73 في المئة الى 3231 نقطة، في المقابل طاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر الصناعة بخسارة 1.63 في المئة الى 3131 نقطة، تلاه ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ بخسارة 1.36 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر المصارف 1.08 في المئة الى 3916 نقطة.

وبلغت خسارة مؤشر العقارات 0.72 في المئة، تلاه مؤشر النقل بخسارة 0.64 في المئة، فيما سجل مؤشر الاتصالات أقل خسارة نسبتها 0.60 في المئة.