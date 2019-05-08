شكرا لقرائتكم خبر عن سافكو تكشف عن بدء إنتاج مصنع الأمونيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" بدء الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا "سافكو3".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" إنه تم تنفيذ أعمال المشروع وإجراء أعمال الصيانة الدورية على حسب ما خطط له، مبينا أن الأثر المالي جراء هذا التوقف بلغ 123 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التوقف المجدول لمصنع الأمونيا سافكو3 لتنفيذ مشروع تحسين الاعتمادية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لمصنعي الأمونيا واليوريا سافكو 3.

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والمشروع يهدف إلى تحسين كفاءة استغلال الطاقة ورفع موثوقية المصنع."

وأوضحت الشركة أن ذلك المشروع سيضيف ما مقداره 100 ألف طن متري سنوياً للطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع الأمونيا سافكو 3، وتعتبر مشاريع الاعتمادية إحدى جركائز استراتيجية سافكو 2025.

وكشفت البيانات المالية للشركة في وقت سابق عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 41.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 بالغا 335.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 237.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.