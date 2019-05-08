شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بجلسة الأربعاء..و"قطر" تتراجع للجلسة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء تباين مؤشرات الكويت، إذ هبطت بورصتا قطر ودبى للجلسة الرابعة، ونزل سوق الأسهم السعودية للجلسة الخامسة على التوالى، وسط تراجع 15 قطاع، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت وسط تراجع وتيرة التداولات.

بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.25% خاسرة عدد 127.68 نقطة، لتغلق عند مستوى 10123.40 نقطة. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.25% خاسرة عدد 127.68 نقطة، لتغلق عند مستوى 10123.40 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.8 مليون سهم بقيمة 230.7 مليون ريال قطرى عبر 5408 صفقة، وارتفع 6 أسهم، وانخفض 38 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.08%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.73%.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% خاسرا 13 نقطة ليغلق عند مستوى 2712.87 نقطة. بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% خاسرا 13 نقطة ليغلق عند مستوى 2712.87 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 107.5 مليون سهم محققة ما قيمته 136.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1994 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاعى التأمين والاتصالات بنسبة 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى للتأمين بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.55%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 2.76%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 2.63%.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسرا 69.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8899.80 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.86% رابحاً عدد 29.63 نقطة ليغلق عند مستوى 3474.15 نقطة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسرا 69.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8899.80 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.86% رابحاً عدد 29.63 نقطة ليغلق عند مستوى 3474.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 100 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 51 شركة، فيما تراجعت 115 شركة.

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وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.86%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاع الخدمات الأدوية بنسبة 1.10%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.99%.

وجاء سهم "البحر الأحمر" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.59%، تلاه التعاونية بنسبة 4.69%، ثم باتك بنسبة 4.37%، فيما تصدر سهم "مبكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.61% ثم الصافى بنسبة 5.12%، ثم الرياض بنسبة 3.93%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسراً 0.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.06 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسراً 0.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.06 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار.

وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.35.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة 2.89% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 4.12%، عقارات السيف بنسبة 2.88%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.85%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 3.57% مدفوعاً بسهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.91%.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحاً عدد 33.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5853 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحاً 55.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6365.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% خاسراً 13.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4855.86 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 113.4 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون دينار كويتى عبر 5636 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.95%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.

وجاء سهم "أهلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.96%، تلاه رمال بنسبة 6.71%، ثم العقارية بنسبة 6.55%، فيما تصدر سهم "أموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.44% ثم يوباك بنسبة 16.48%، ثم كميفك بنسبة 14.53%.