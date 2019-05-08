شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر صندوق سيادى فى العالم يرفع حصته فى "سى آى كابيتال" إلى 5.20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سى آى كابيتال، عن شراء شركة Norges Bank عدد 4.78 مليون سهم بالشركة بسعر 9 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 43 مليون جنيه، ليرفع حصته فى الشركة من 4.32% إلى 5.20%.

وبحسب بيان شركة سى آى كابيتال للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، فأنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وبالعودة للموقع الرسمى لشركة Norges Bank، فأنها المسئولة عن إدارة احتياطيات النقد الأجنبى فى النرويج وإدارة صندوق المعاشات الحكومية العالمى (GPFG)، والذى يعد أكبر صندوق سيادى فى العالم، وبلغ إجمالى قيمة أصول صندوق التقاعد النرويجى الذى تأسس عام 1990، وفق أرقام فبراير الماضى، نحو 1.074 تريليون دولار، وهو الصندوق السيادى الوحيد الذى تتجاوز أصوله تريليون دولار.

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وكانت شركة كومباس للاستثمار المباشر، قد أعلنت منذ أيام عن استكمال بيع النسبة المتبقية من أسهمها بشركة سى آى كابيتال القابضة.

وفى سياق متصل، باعت شركة Schroders PLC عدد 2.253 مليون سهم من أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بسعر 11.66 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 26.2 مليون جنيه، وبذلك تصل نسبة الشركة بعد الصفقة إلى 4.978% من أسهم الشركة.