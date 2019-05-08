تخريج 10 شركات ناشئة من حاضنة الأعمال “نمو”

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استضافت شركة وادي مكة للاستثمار ومعهد الإبداع وريادة الأعمال في جامعة أم القرى الحفل الختامي لتخريج الشركات المحتضنة لدى حاضنة الأعمال “نمو” لعامها الثاني على التوالي.

وبلغت عدد الشركات المحتضنة في البرنامج 17 شركة حيث تم تخريج 10 شركات منها، وهي “ليلى، وثندر مون، ودكتور تيك، وباب مكة، وطوبة، ودينتال كارد، وسهل، وفاتنة، وأخيرًا شركتي “مبيت وعمرة برو” المتخصصتين في مجال الحج والعمرة.

وبينت فاطمة ناصر، مؤسسة شركة فاتنه (خدمة الاستشارات النسائية في مجال الأزياء) عن أثر برنامج الحاضنة في تحويل فكرة تطبيق “فاتنة” إلى واقع، وقالت :”تركت وظيفتي لتنفيذ الفكرة التي بدأت قبل ٥ سنوات، وغامرت لتحقيقها، وأشكر شركة وادي مكة للاستثمار على كل ماقدموه لي من تدريب واستشارات و تمويل لتحويل فكرتي إلى تطبيق ميداني الفكرة، بالإضافة إلى ربط مشروعي بالجهات الداعمة و المتخصصين في التقنية وريادة الأعمال”.

وأشار محمد الثبيتي مؤسس شركة مبيت للحج والعمرة وتوفير المساكن، إلى أن الحاضنة كانت تجربة ثرية له بالمعرفة الريادية، والاحتكاك المباشر مع الخبراء، وهو ما ساعد في ظهور المشروع بشكل أكبر وخطى ثابتة ومتزنة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للاستثمار الدكتور طلال المغربي، بأن على الشركات المتخرجة التركيز على مشاريعها، وتظل محاطة بالمبدعين والمبتكرين ومشاركة في مجتمع ريادة الأعمال.

وأوضح عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال، الدكتور موفق عريجه، بالدور التكاملي بين المعهد الذي يسعى لتوفير التعليم والأدوات المهمة لتكوين الأفكار الريادية، وشركة وادي مكة للاستثمار ودورها الفعال في الاستثمار بالعقول.

ويضاف هذا النجاح إلى نجاحات شركة وادي مكة للاستثمار في تعاونها المستمر مع معهد الإبداع وريادة الأعمال لاحتضان الشركات الناشئة وتهيئتهم لسوق العمل بفضل الدورات التدريبية والاستشارات المقدمة والتمويل وغيرها من الخدمات والفرص التي تعطى للشركات لتمكينها من النجاح في الدخول لسوق العمل وضمان الاستمرارية والمنافسة فيه.