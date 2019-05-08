مصدر خليجي: صادرات النفط السعودية ستظل دون 7 ملايين ب/ي في يونيو

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مصدر خليجي مطلع على الخطط النفطية السعودية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن تبقي المملكة على صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميا في يونيو، بينما سيظل الإنتاج أقل من مستواه المستهدف في الاتفاق العالمي لخفض إمدادات النفط.

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وقال المصدر الخليجي: “جرى تلقي طلبات متوسطة من العملاء للاستيراد في يونيو، وسيتم تلبيتها جميعا، وأبرزها من دول حصلت في السابق على إعفاءات من العقوبات التي تستهدف مشتريات الخام الإيراني والتي أنهتها الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة”.

وأضاف: “بناء على هذه الطلبات، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط السعودي لشهر يونيو دون المستوى الذي تلتزم به المملكة في اتفاق أوبك+، بينما ستبقى الصادرات أيضا دون سبعة ملايين برميل يوميا”.

وذكر المصدر الخليجي أيضا أنه وفقًا لأوضاع السوق حتى الآن، من المنتظر أن يكون مستوى إنتاج النفط الحالي لأوبك وحلفائها كافيًا لإعادة التوازن إلى مخزونات النفط العالمية بحلول نهاية العام.