إيصال خدمة النطاق العريض لأكثر من 89 ألف منزل في 7 مدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بين "ضوئيات المتكاملة" و"الاتصالات المتكاملة"..

اتفاقية لإيصال خدمة النطاق العريض لأكثر من 89 ألف منزل في 7 مدن

وقعت شركة الاتصالات المتكاملة اتفاقية مع شركة "ضوئيات المتكاملة"، إحدى الشركات التابعة لـ "السعودية للكهرباء" لتوفير خدمات الإنترنت عالي السرعة للمنازل في عدد من المدن والأحياء في مختلف مناطق المملكة، عبر الألياف الضوئية.

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ووقع الاتفاقية، كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة "ضوئيات المتكاملة" الدكتور أحمد بن عباس سندي، والرئيس التنفيذي لشركة "الاتصالات المتكاملة" المهندس غسان عيتاني، في المركز الرئيسي لشركة "ضوئيات المتكاملة" في الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري.

وتأتي هذه الاتفاقية، جزءاً من مساهمة شركة "ضوئيات" في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، في كل من برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، ومبادرة نشر النطاق العريض، من خلال المساعدة في نشر خدمات الإنترنت عالي السرعة، وتوفير فرص متساوية لمقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، والمساهمة في التنافسية بما يضمن انتشار تغطية الألياف الضوئية، وتحسين نوعية وجودة خدمات الإنترنت المقدمة عبر تقنية الألياف الضوئية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وقال الدكتور سندي: "نحن في شركة ضوئيات المتكاملة نُمكِن شركات الاتصالات الأخرى من تقديم خدمات الانترنت عالي السرعات ضمن خدمة الألياف الضوئية للمنازل، ومن خلال تهيئة البنية التحتية لهم عبر شبكتنا، التي تصل إلى 75 ألف كيلومتر حول المملكة، ومن خلال هذه الاتفاقية مع شركة الاتصالات المتكاملة، ستقدم خدمة الانترنت عبر الألياف الضوئية لأكثر من 89 ألف منزل في سبعة مدن، هي: (الرياض، المدينة المنورة، ينبع، حائل، بريدة، القطيف، الطائف )، وأضاف أن الشركة ستدشن شبكة الألياف الضوئية لتصل إلى 744.500 منزلاً بحلول عام 2020."

ومما تجدر الإشارة إليه، أن شركة ضوئيات المتكاملة هي الشركة الوحيدة والحيادية الحاصلة على رخصة البيع بالجملة للبنية التحتية لخدمات النطاق العريض من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تخولها تهيئة البنية التحتية؛ لتمكين شركات الاتصالات الأخرى من إيصال الخدمات للمستفيد النهائي.