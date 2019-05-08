شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة سترفع الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 25 % على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار اعتبارا من يوم الجمعة، وفقا لإشعار نُشر فى السجل الاتحادى اليوم الأربعاء.

وقال الإشعار الوارد فى السجل الاتحادى، إن مكتب الممثل التجارى الأمريكى سيدشن عملية لطلب استثناءات لمنتجات معينة من رسوم إضافية.