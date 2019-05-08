شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق اكتتاب المراكز العربية بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة المراكز العربية يوم غد الخميس فقط لاكتتاب المساهمين الأفراد في أسهم الطرح الأولي لأسهم زيادة رأس مال الشركة، وتحويلها إلى مساهمة عامة.

وأعلنت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه تم تحديد سعر أسهم الطرح عند 26 ريالاً للسهم، أي عند الحد الأدني للهامش المقترح.

وأشارت الشركة إلى أن عملية اكتتاب الأفراد ستنطلق من الدقيقة الأولى من فجر يوم الخميس 9 مايو 2019 أي بعيد الساعة 12:00 من مساء الأربعاء بدقيقة وستستمر لمدة 24 ساعة فقط (حتى الساعة 11:59 من مساء الخميس).

وسيكون الاكتتاب متاحا من خلال البنوك المستلمة وهي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وذلك عبر كافة قنواتهم الإلكترونية؛ بما في ذلك الخدمات البنكية عبر الإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي.

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وبناء على تحديد سعر الطرح بمبلغ 26 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، فستبلغ القيمة السوقية للشركة 12.4 مليار ريال.

وكانت الشركة قد أوضحت أن الـ 95 مليون سهم المطروحة لمجمل عملية الاكتتاب، تشمل 65 مليون سهم حالي و30 مليون سهم جديد سيتم إصدارها من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بعد حصولها على الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام، بطرح 20% من رأس المال المصدر المُعزز قبل ممارسة خيار التخصيص الإضافي، وأنها قد تزيد هذه النسبة إلى 23% في حالة ممارسة خيار التخصيص الإضافي.

يشار إلى أن هذا الاكتتاب هو أول اكتتاب في المملكة يتاح فيه للمؤسسات من خارج المملكة المشاركة مباشرة في عملية اكتتاب في السعودية وفقا للائحة قانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1933، وذلك في نقلة نوعية تتوافق مع التطلعات الاقتصادية العالمية لرؤية المملكة 2030.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في أبريل الماضي على طلب شركة المراكز العربية طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام.