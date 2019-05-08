شكرا لقرائتكم خبر عن "أملاك للتمويل" تتحول لتكبد خسائر بـ 125 ألف درهم بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة "أملاك للتمويل"، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول من العام 2019.

وأفادت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، اليوم الأربعاء، إلى تحقيقها صافي خسارة- منسوبة لمساهمي الشركة- بلغ 125 ألف درهم، مقابل صافي ربح بلغ 5.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وارتفعت مخصصات الانخفاض في قيمة الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية لتصل إلى 43.7 مليون درهم مقارنة بـ 1.9 مليون درهم خلال نفس الفترة عام 2018.

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ولم تحقق أملاك خلال الربع الأول من العام الجاري أية عوائد من بيع العقارات قيد التطوير، مُقابل تحقيق عوائد من بيع العقارات قيد التطوير بلغت 6.6 مليون درهم بالربع المقابل من 2018.

كذلك تراجعت حصة الشركة من نتائح شركة شقيقة إلى 5.7 مليون درهم، مقابل 7.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

يُذكر أن أملاك وشركاتها التابعة حققت خسارة صافية قدرها 125.6 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 51.3 مليون درهم في 2017.

وتراجعت الإيرادات إلى 342 مليون درهم خلال 2018 مقابل إيرادات بلغت 362.9 مليون درهم خلال العام 2017.