شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أنابيب السعودية" تُقر تغطية الخسائر المتراكمة من بند "علاوة إصدار الأسهم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية"، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على توصية الإدارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك بتحويل مبلغ وقدره 126.793 مليون ريال من بند "علاوة إصدار الأسهم" إلى بند الخسائر المتراكمة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية صدقت على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 2.579 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 168.7 مليون ريال عن العام 2018، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغ 19.1 مليون ريال عن العام 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر إلى تسجيل صافي خسارة قدرها 83.14 مليون ريال تكبدتها الشركة التابعة (تي إس إم العربية) والتي تشمل انخفاض في قيمة الشركة وقدره 51.99 مليون ريال بناءً على دراسة تقييم قام بها خبير استشاري مستقل.

هذا وانخفضت قيمة الأصول في وحدة ثني الأنابيب بقيمة 21 مليون ريال بناءً على دراسة تقييم قام بها خبير استشاري مستقل، وسجلت الشركة مخصص خسائر ائتمانيه متوقعة بمبلغ 30 مليون ريال.