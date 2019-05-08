شكرا لقرائتكم خبر عن "سلامة" للتأمين تنفي شائعات الاندماج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، الشائعات التي تم تداولها بخصوص قيامها بالاندماج مع شركات أخرى.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، عقب وقف التداول على سهم الشركة، إلى أنها ليست في إطار اندماج؛ لكنها تسعى دوماً للبحث عن فرص مستقبلية لتوسيع نشاطها تماشياً مع استراتيجيتها ووضع السوق.

وأكدت أنه في حال مباشرة أي اندماجات أو استحواذات؛ فإن مجلس إدارتها سوف يتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية والسوق والإعلان وفق الأصول التنظيمية.

وأظهرت النتائج المالية للشركة في وقت سابق هبوط أرباحها بنسبة 98.4% من العام 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2017.