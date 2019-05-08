شكرا لقرائتكم خبر عن "مصرف عجمان": ليس لدينا استثمارات في "دريك آند سكل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مصرف عجمان أنه ليس لديه أية استثمارات مباشرة، أو غير مباشرة سابقاً، أو حالياً، في شركة "دريك آند سكل" الموقوف سهمها عن التداول.

وأشار المصرف في بيان لسوق دبي المالي إلى أن الأسهم المسجلة باسم مصرف عجمان هي ضمان لتسهيلات ائتمانية لأحد عملاء المصرف، وهذه التسهيلات مغطاة بضمانات أخرى كافية لدى المصرف، كما ذكر.

وأثيرت أزمة "دريك آند سكل" حينما كشفت البيانات المالية لها عن ارتفاع خسائرها بنسبة 280.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 4.501 مليار درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017.