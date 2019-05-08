شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميك رأس الخيمة تعتزم استثمار 280 مليون درهم لتحسين الإنتاج والتوسع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة سيراميك رأس الخيمة استثمار نحو 280 مليون درهم خلال العام الجاري، بهدف تحسين الخطوط وزيادة الإنتاج وإضافة منتجات جديدة.

وأضاف عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الشركة استثمرت نحو 67.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري فيما تتطلع لاستثمار باقي المبلغ خلال الأشهر القادمة من العام الجاري ضمن خططها التوسعية داخل الإمارات وخارجها، بحسب صحيفة البيان.

وأوضح أن الشركة رصدت قرابة 300 مليون درهم لاستثمار جديد في السعودية حيث تعتزم بناء مصنع جديد لإنتاج السيراميك.

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وأشار إلى أن الشركة تقدمت بطلب للجهات المعنية في السعودية وتترقب الحصول على التراخيص اللازمة فيما تجري حاليا المناقشات حول تخصيص الأراضي والغاز.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم أيضاً توسيع أعمالها في بنجلاديش بعدما انتهت مؤخراً من توسيعها في الهند لتمتلك حالياً 3 مصانع وتسير الأعمال هناك على الطريق الصحيح وتأمل لتأسيس الهند كمركز للصادرات.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 32.5% بالغة 182.6 مليون درهم خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 مقابل صافي أرباح 270.5 مليون درهم في العام 2017.

وتراجعت تكاليف المبيعات خلال العام 2018 إلى 1.855 مليار درهم، وعلى الجانب الآخر ارتفعت تكاليف التمويل في 2018، إلى 91.2 مليون درهم.