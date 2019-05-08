شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الأداء التشغيلي يدفع "كيمانول" لتقليص الخسائر 97% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع في الخسائر بنسبة 97% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 310 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 10.26 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الخسائر بالربع الأول من العام الجاري يعود إلى إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة وزيادة في الكميات المباعة.

ويعود سبب استمرار تحقيق الخسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

Advertisements

وتجدر الإشارة بأنه تمت خلال عام 2018 أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي أُعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 6 فبراير 2018.

وحققت الشركة ربح تشغيلي بلغت 10.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 60 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 46.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 27.7 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في 2018 إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وتحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة وترشيد المصروفات، وذلك بالرغم من انخفاض مبيعات منتج محسنات الخرسانة خلال عام 2018 بسبب الإغراق في الأسواق المحلية والخليجية.