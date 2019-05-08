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شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للطيران" تتوسع في تونس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة العربية للطيران، المدرجة بسوق دبي المالي، إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة في الإمارات إلى العاصمة التونسية، تونس المدينة بدءاً من يوم 4 يوليو 2019.
ووأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها ستسيّر الرحلات المباشرة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
وتُسيّر "العربية للطيران" حالياً رحلاتها إلى تونس، انطلاقاً من مركز عمليات الشركة في المغرب، وذلك عبر رحلات مباشرة تربط الدار البيضاء بالعاصمة التونسية.
وتطورت شبكة وجهات "العربية للطيران" لتضم أكثر من 170 وجهة عالمية، انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة في الإمارات والمغرب ومصر.
يشار إلى أن النتائج المالية للشركة أظهرت مؤخرا ارتفاع أرباحها بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وجدير بالذكر أن الشركة سجلت خسائر خلال العام 2018 بلغت 579.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 662.3 مليون درهم في 2017، وحققت الشركة خسائر بلغت 1.11 مليار درهم بالربع الرابع.
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