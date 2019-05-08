شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" السعودية تبحث الاستثمار في قطاع الغاز بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبحث شركة "أرامكو" السعودية إمكانية الاستثمار بمشروعات الغاز الصخري في الولايات المتحدة التابعة لشركة "إيكوينور" النرويجية للنفط.

وسيكون ذلك أول استثمار للشركة السعودية المملوكة للدولة في مجال التنقيب عن الغاز خارج المملكة، بحسب وكالة بلومبرج.

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وتتطلع السعودية إلى الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، وتجري محادثات للحصول على حصة في تجهيزات تصدير في الولايات المتحدة.

و"أرامكو" منتج كبير للغاز، لكن معظم إنتاجها يُستهلك محليا. وتخطط الشركة لتعزيز إنتاجها من الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا خلال السنوات العشر المقبلة، من 14 مليار قدم مكعبة قياسية حاليا.

وتخطط الحكومة السعودية لبيع ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو في واحدة أو أكثر من البورصات الأجنبية بجانب بورصة الرياض.