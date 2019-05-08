شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك"و"إكسون موبيل"يبحثان فرص الشراكات الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم التقى سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومجموعة شركاتها، مع دارين دبليو وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل".

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن الطرفان بحثا فرص الشراكات الجديدة والتعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، كما ناقشا كذلك تطورات الأعمال ذات الاهتمام المشترك.

وتزامنت المباحثات مع زيارة مشتركة قام بها الرئيسان التنفيذيان لمشروع توسعة "زاكوم العلوي" لمتابعة التقدم المُحرز في المشروع الذي تقارب تكلفته 110 مليارات درهم.

ويهدف المشروع لرفع السعة الإنتاجية للحقل إلى 750 ألف برميل يومياً، مع خطط للوصول بالإنتاج مستقبلاً إلى مليون برميل خلال عام 2024.

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ويعد حقل "زاكوم العلوي"، الواقع قبالة ساحل أبوظبي، ثاني أكبر حقل نفط بحري ورابع أكبر حقل نفط في العالم.

ويشار إلى أن أدنوك تمتلك علاقات شراكة وتعاون مع عدد من الشركات الأميركية في قطاع الطاقة تغطي مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، تم توثيقها خلال الأشهر الأخيرة .

ومن أبرز تلك الشراكات: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها أدنوك في أكتوبر 2018، مع شركة "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" والتي استحوذت من خلالها على حصة 5% في "أدنوك للحفر"، التابعة لشركة أدنوك، حيث بلغ تقييم الشركة الإجمالي بحسب الاتفاقية حوالي 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار).

كما وقعت أدنوك في فبراير 2019 اتفاقية أرست بموجبها حقوق استكشاف منطقة برية على شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" عقب الجولة الأولى، لمنح تراخيص استكشاف وإنتاج النفط والغاز في إمارة أبوظبي من خلال مزايدة تنافسية.