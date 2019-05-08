شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الميجا ستار "تامر حسنى" و"نانسى عجرم" أبطال حملة اورنج فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة اورنج مصر - أول شبكة محمول فى مصر – حملتها الإعلانية خلال شهر رمضان الكريم بالقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "فرق كبير"، واختارت الشركة نجوم الغناء العربى –الأكثر شهرة ونجاحاً- تامر حسنى ونانسى عجرم أبطالاً للحملة.

وظهر نجما الغناء تامر حسنى ونانسى عجرم، خلال الإعلان وهما يقدمان مساعدات للمواطنين لتجسيد شعار الحملة "حاجة بسيطة تعمل فرق كبير"، وسط جو من البهجة والسرور، وحققت الحملة نجاحاً ضخماً وصل إلى وصول عدد المشاهدات للإعلان بعد ساعات قليلة من بثه على القنوات الفضائية مليون مشاهدة على موقع "اليوتيوب"، وأكثر من 39 ألف إعجاب بالفيديو.

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وعلق عدد كبير من المشاهدين على الإعلان، مؤكدين إعجابهم بالإعلان، حيث كتبوا :"الإعلان يجنن، وكل عام ومصر وأورنج وكل الأمة العربية والإسلامية بخير، تامر ونانسى وديكور وإخراج وموسيقى وكلمات وألحان وتصوير عالى..شابو، نانسى وتامر مرة واحدة أحلى ديو وياريت كان أطول، عمل متكامل والأحلى منه أنه وصل رسالة حلوة".

وتقدم شركة اورنج، عرضاً لعملائها خلال شهر رمضان الكريم، بشحن مجانى كل يوم بعد شحن العميل أول مرة.