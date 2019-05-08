“وافي” ينفذ 36 جولة ميدانية على مشاريع “البيع على الخارطة” خلال شهر

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

نفّذت الفرق الهندسية لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” خلال شهر أبريل الماضي 36 زيارة ميدانية للمشاريع السكنية التي يشرف عليها البرنامج، ليصل عدد المشاريع التي زارتها الفرق الهندسية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 82 مشروعا ستوفر بعد اكتمال أعمال البناء فيها نحو 49.260 وحدة سكنية.

وأوضح برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” في بيان صحفي اليوم أن المشاريع التي شملتها الزيارات الميدانية تتوزع في عدد من مدن المملكة، وتتنوع في وحداتها السكنية وتصنيفها حيث تشمل 24 مشروعا من المشاريع التابعة لبرنامج “سكني” والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، و12 مشروعاً للقطاع الخاص، مؤكداً أن الفرق الهندسية تراقب من خلال الجولات الميدانية الدورية نسب الإنجاز في المشروعات وجودة تنفيذها، ومطابقة التقارير التي يقدمها الاستشاري الهندسي حول المشروع وآلية سير تنفيذه بالطريقة التي لا تخل بالعقود المبرمة بين المطور والمشترين.

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وبيّن أن اشتراطات “وافي” تتضمن وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لكل مشروع، وذلك لضمان حقوق المشترين والتزامات المطورين العقاريين، حيث يتم عن طريق المتابعة الميدانية خلال مراحل تطوير المشروع التحقق من نسب الإنجاز التي يقدمها الاستشاري الهندسي في تقاريره الدورية عن المشروع، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة من خلال عدد من الاشتراطات منها خبرات المكتب لآخر عشر سنوات في مجال تصميم المباني، والإشراف على المشاريع، والتصميم والتنفيذ لمشاريع البنية التحتية، وبيان يوضح فيه الكادر الهندسي الذي يعمل على المشروع والجهات المؤهل لديها المكتب، إضافة إلى عقد عدد من الدورات المتخصصة التي لا يتم التأهيل إلا بعد اجتيازها.

وأشار إلى ان الإدارة الهندسية استلمت خلال الشهر الماضي ثلاثة مشروعات بشكل مبدئي ليصبح إجمالي المشروعات المستلمة خلال العام الجاري ثمانية مشروعات حتى الآن، إذ يتم الاستلام الهندسي الأولي بعد التأكد من استيفاء المشاريع لكافة المتطلبات والإجراءات النظامية اللازمة تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية المباعة للمشترين.

وحول التقارير الهندسية بيّن البرنامج أن الإدارة الهندسية لـ “وافي” قامت بمراجعة وتدقيق أكثر من 150 تقريرا خلال الربع الأول من العام الجاري لمشاريع تتجاوز قيمتها 8 مليارات ريال.

يذكر أن برنامج “وافي” أصدر منذ بداية العام الحالي رخصا لأكثر من 30 مشروعا، كما أتم البرنامج تأهيل 33 مطورا عقاريا و86 مكتبا هندسيا للعمل والإشراف على مشروعات البيع على الخارطة.