شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط ارتفاع 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحاً عدد 33.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5853 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحاً 55.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6365.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% خاسراً 13.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4855.86 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 113.4 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون دينار كويتى عبر 5636 صفقة.
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.95%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.
وجاء سهم "أهلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.96%، تلاه رمال بنسبة 6.71%، ثم العقارية بنسبة 6.55%، فيما تصدر سهم "أموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.44% ثم يوباك بنسبة 16.48%، ثم كميفك بنسبة 14.53%.
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