تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسراً 0.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.06 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار. وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.35.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار بحرينى. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة 2.89% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 4.12%، عقارات السيف بنسبة 2.88%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.85%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 3.57% مدفوعاً بسهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.91%.

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