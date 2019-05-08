شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق دبى بنسبة 0.48 بختام تعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% خاسرا 13 نقطة ليغلق عند مستوى 2712.87 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 107.5 مليون سهم محققة ما قيمته 136.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1994 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقرت 4 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاعى التأمين والاتصالات بنسبة 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى للتأمين بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.55%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 2.76%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 2.63%.