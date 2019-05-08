شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير لمؤشرات البورصة ورأس المال السوقى يفقد 18.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 18.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.067 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 125.2 مليون ورقة مالية بقيمة 584.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.8 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.69%، والعرب على 7.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.51%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 110 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية، والأجنبية للشراء بقيمة 516 ألف جنيه، مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، 111.1 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 14026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 17163 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 619 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1575 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 8 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 136 شركات، ولم تتغير مستويات 34 شركة.