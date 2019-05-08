رأس الخيمة العقارية تعلن عن تخفيض رسوم الخدمات

رأس الخيمة - الخليج 365 :

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، شركة التطوير العقاري الرائدة، عن تخفيض رسوم الخدمات في الفيلات خلال الفترة المقبلة، كجزء من سعيها لإيجاد نموذج أعمال أكثر استدامة يستجيب لمتطلبات البيئة بصورة أفضل، ويلبي احتياجات الراغبين بتملك المنازل. وتأتي إعادة هيكلة رسوم الخدمات جزءاً من جهود عالمية تشارك بها دولة الإمارات، وتسعى إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بشكل فعال والتركيز على أهمية إعادة التدوير وتبني خطط استدامة.

وتهدف شركة رأس الخيمة العقارية من خلال هذه المبادرة إلى التعريف بجهود الإمارة البيئية، والاستفادة من المزايا الاقتصادية طويلة الأجل واستخدام الطاقة البديلة. وتشجيعاً لمزايا شراء منازل تستمد جزءاً من طاقتها من الطاقة المتجددة، قامت الشركة تخفيض رسوم الخدمات من 8% إلى 6% على مشاريعها، في خطوة صحية حظت باستحسان ملاك الفيلات.

وقال سميع الدين صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "قطعت شركة رأس الخيمة العقارية أشواطاً كبيرة لترشيد استهلاك المياه وإعادة تطوير منازل تستخدم الطاقة المستمدة من شبكتنا الخاصة متمثلة بمجموعة ألواح شمسية في ممشى البحيرة لضمان الحد الأدنى من التأثير على البيئة مما يعكس إيجاباً على ملاك الفيلات. وسنواصل المضي قدماً نحو مستقبل أخضر من خلال تجسيد القيم التي نتمسك بها".

وتشمل بعض مبادرات الاستدامة تركيب أول محطة طاقة شمسية في ممشى البحيرة بميناء العرب بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 ميغاواط، من المتوقع أن تغطي مساحة 7,000 متر مربع. كما تخطط الشركة لإنشاء حديقة ترفيهية من المتوقع أن تُسهم في توفير الطاقة عبر لوحة شمسية ضوئية بقدرة إنتاجية 375 كيلو واط. وبالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط لاعتماد نموذج لإنارة الشوارع والطرق العامة بالطاقة الشمسية خارج الشبكة الكهربائية باستخدام مصابيح الطاقة الشمسية للحد من الحاجة للطاقة الكهربائية قدر الإمكان.

وتضم محفظة المشاريع السكنية الجديدة للشركة في ميناء العرب كل من "باي ريزيدنس"، و"ماربيا"، وتتميز هذه المشاريع بمزايا استثنائية من حيث التصميم، والمواد، والعمارة. وستواصل الشركة التركيز على تشييد مباني تجمع فيها الجمال المعماري، مع إبراز عناصر كفاءة الطاقة والاستدامة.