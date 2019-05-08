الاتصالات تجدد دعوتها لشركات التوصيل لتسجيل بياناتها

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، دعوتها لجميع شركات التوصيل عبر التطبيقات لتسجيل بياناتها على موقع الهيئة الإلكتروني، بهدف مشاركتها التشريعات والتنظيمات المتعلقة بنشاطها، وبناء نماذج عمل تضمن الاستدامة وتوطين الوظائف، وتعزيز المنافسة، وحماية حقوق المستخدمين، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة الاختصاصات التنظيمية لقطاع البريد والاختصاصات الرقابية، وحوكمة القطاع، وفتح السوق، وجذب الاستثمارات.

وعدت الهيئة، قطاع الخدمات البريدية واللوجستية السعودي، سوقًا واعدًا، يتضمن فرصا جاذبة للاستثمار والابتكار لتطوير الخدمات، على نحو يلائم حاجات اليوم وتطلعات المستقبل، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن دعوة الهيئة لجميع شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها، تأتي ضمن نتائج مؤتمر تمكين الخدمات البريدية واللوجستية المنعقد في أبريل من العام الحالي للارتقاء بخدمات هذا القطاع في المملكة.