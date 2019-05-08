ابتداءً من يوم الأحد القادم تداول تطبق جلسة "التداول على سعر الإغلاق" سعياً لموائمة البنية الجزئية للسوق مع أفضل الممارسات العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز متانة السوق وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي وكافة المتعاملين في السوق، أعلنت اليوم شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة جلسة "التداول على سعر الإغلاق" كجلسة جديدة للتداول بعد فترة مزاد الإغلاق لكل من السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم 7/9/1440 هـ الموافق 12/5/2019 م.

وبناءً على هذا التغيير، سيتم إضافة جلسة "التداول على سعر الإغلاق" مباشرة بعد فترة مزاد الإغلاق وذلك لعشر دقائق ابتداءً من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً، وسيتمكن المستثمرين خلال هذه الجلسة الإضافية من التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق.

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وبهذا الخصوص، قال المهندس خالد بن عبد الله الحصان المدير التنفيذي لتداول: " تخصيص جلسة إضافية للتداول على سعر الإغلاق يأتي سعياً منا إلى تزويد كافة المتعاملين في السوق بخدمات إضافية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتلبي حاجتهم وتوفر لهم وقتاً إضافياً ومرونة لازمة لإجراء عمليات التداول على سعر الإغلاق بعد فترة مزاد الإغلاق." وأضاف: " تطبق جلسة التداول على سعر الإغلاق في كثير من الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، وتأتي هذه الإضافة كخطوة هامة في السوق السعودية خاصة في ظل انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق العالمية للأسواق الناشئة، كما تأتي ضمن خطط تداول الاستراتيجية لبناء سوق مالية متقدمة تتميز بالمرونة والسيولة والشفافية."

هذا وسيساهم تخصيص جلسة تداول إضافية بعد فترة مزاد الإغلاق في تزويد المتعاملين في السوق بفترة إضافية لمطابقة أوامر البيع أو الشراء بعد الانتهاء من فترة مزاد الإغلاق، حيث يمكنهم مطابقة الأوامر على السعر الناتج عن مزاد الإغلاق. كما أن هذه الجلسة تأتي تلبيةً لحاجة المستثمرين المؤسساتيين، كذلك ستساهم في تسهيل تتبع أسعار الإغلاق بشكل أفضل من قبل المستثمرين غير النشطين.

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