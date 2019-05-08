الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع عمرانى على مساحة 324 فدانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد المخطط التفصيلى المقدم من إحدى الشركات، بإجمالى مساحة 324 فدانا، لقطع الأراضى "cebK ,creK ,crh " وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى من المشروع بمساحة 102 فدان والواقع ضمن المرحلة الثالثة من مشروع مستقبل سيتى.
ونص القرار فى مادته الثانية على التزام الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الشركة بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز أو البيع على رقم القرار ومدة التنفيذ.
كما نصت المادة الثالثة من القرار على التزام الشركة بالاشترطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، وتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد.
ونصت المادة السابعة من القرار على التزام الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات، واستخدام أنظمة الطاقة المستدامة بالمشروع.
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