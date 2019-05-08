شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% خاسرا عدد 10.87 نقطة ليصل إلى مستوى 2714.93 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 35.5 مليون سهم محققة ما قيمته 40.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 791 صفقة ل28 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 17 سهما، واستقرت 6 أسهم .

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وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.07%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 1.65%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.61%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.08%.