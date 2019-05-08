‏‫القابضة للقطن: جارى صرف رواتب العاملين بغزل المحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤل بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أنه جارى صرف رواتب العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة. وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تدخل لدى محمد معيط وزير المالية لسرعة صرف الرواتب التى تصرف شهريا من حساب بوزارة المالية، لافتا إلى أن مندوبى شركة غزل المحلة يستلمون الشيكات حاليا بحيث يتم صرفها خلال ساعات أو صباح الغد على أقصى تقدير.

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