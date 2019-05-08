شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان: السعودية لن تتخذ خطوات أحادية بشأن اتفاق النفط حتى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الأذربيجاني اليوم الأربعاء إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قدمت تطمينات بأنها لن تتخذ أي قرارات أحادية بشأن اتفاق النفط العالمي بين أوبك وحلفائها حتى يونيو.
واتفق التحالف، المعروف باسم أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير وسيجتمع التحالف في 25 و26 يونيو لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيُمدد الاتفاق.
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