شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ للإنتاج الصناعى الألمانى فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الإنتاج الصناعى فى ألمانيا ارتفاعا مفاجئا فى مارس بفضل زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية والبناء، لكن وزارة الاقتصاد حذرت من أن التوقعات تظل ضعيفة نظرا لأن أكبر اقتصاد فى أوروبا يعانى بسبب نزاعات تجارية وحالة القلق بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء والوزارة اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعى زاد 0.5% مقارنة مع الشهر السابق متحديا توقعات بهبوط نسبته 0.5%. وقالت الوزارة إن "مناخ الأعمال للقطاع الصناعى أضحى أقل تفاؤلا، لذا ما زال من المتوقع حدوث ضعف فى الصناعة فى الأشهر المقبلة وزاد إنتاج السلع الوسيطة قليلا ولكن إنتاج السلع الرأسمالية استقر بحسب البيانات". وعُدلت قراءة فبراير بالخفض إلى زيادة نسبتها 0.4% من زيادة بنسبة 0.7% فى القراءة السابقة.

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